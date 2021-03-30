Суд в Париже отменил решение о взыскании 1,3 миллиарда долларов с России по иску Ощадбанка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парижский апелляционный суд отменил решение о взыскании с России 1,3 миллиарда долларов по иску Ощадбанка из-за активов в Крыму. Об этом во вторник, 30 марта, сообщается на официальном сайте российского Минюста.

- Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО «Государственный ощадный банк Украины». Суд поддержал довод Минюста РФ об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что российской стороне удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно, крымское отделение Ощадбанка, были созданы до января 1992 года в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Представители российского министерства добавили, что данное решение суда в Париже подтверждает позицию России об отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение «крымских» дел по международным нормам права.

Напомним, Ощадбанк подал иск к России в 2015 году, ссылаясь на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. Требования украинской кредитной организации были связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества.