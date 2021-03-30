Спецназовец ранен во время штурма дома в Новых Вешках Фото: Предоставлено очевидцами

Сотрудник спецназа получил огнестрельное ранение во время операции по задержанию мужчины, который открыл стрельбу в подмосковном поселке Вешки. Об этом во вторник, 30 марта, сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что спецназовец получил огнестрельное ранение в ногу, жизни правоохранителя в настоящее время ничего не угрожает.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня 61-летний житель российской столицы Владимир Барданов забаррикадировался в доме в поселке Новые Вешки и открыл прицельный огонь по сотрудникам полиции и Росгвардии, а также бросил две гранаты, устроив взрыв. Мужчину подозревают в причастности к незаконному обороту оружия. Сотрудники СОБР начали штурм и уже ворвались в здание. В настоящее время спецоперация продолжается.

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