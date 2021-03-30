Минпросвещения создает программу помощи родителям по воспитанию дошкольников

В Минпросвещения создают программу помощи родителям по воспитанию дошкольников Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что ведомство разрабатывает программу по воспитанию детей для семей, где родился ребенок.

- Мы разрабатываем такую программу, я, наверное, впервые об этом скажу, помощи родителям, у которых родился ребенок, именно с точки зрения того, как его воспитывать, — рассказал Кравцов в эфире "Россия 24".

Он уточнил, что программу нельзя назвать "подготовкой к школе". Она посвящена общению со сверстниками, играм, развитию основных психологических функций.

- А в школе его уже потом научат читать и писать, — отметил министр просвещения.

Кравцов сообщил, что считает образование "формированием мировоззрения будущего гражданина" и от него во многом зависит, " насколько успешным будет в будущем человек".

Ранее комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержал проект о закреплении понятия "просветительская деятельность" в законе "Об образовании в РФ". Его также порекомендовали одобрить палате на пленарном заседании.