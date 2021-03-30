Центробанк рекомендовал банкам продлить реструктуризацию кредитов россиян до 1 июля 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк России рекомендовал кредитных организациям продлить реструктуризацию кредитов и займов для россиян и субъектов малого и среднего бизнеса до 1 июля 2021 года. Об этом во вторник, 30 марта, сообщается на официальном сайте регулятора.

Критериями для принятия решения о реструктуризации кредитов для россиян являются заболевание заемщика или члена его семьи коронавирусом, а также снижение его дохода до уровня, не позволяющего обслуживать задолженность.

- Кредитный и ипотечные каникулы, а также внутрибанковские программы реструктуризации оказались достаточно эффективными инструментами. Они позволили снизить риски дефолта заемщиков, обеспечить многим россиянам возможность восстановить платежеспособность, - говорится в сообщении Банка России.

Так, 72 процента заемщиков смогли вернуться в график по истечении кредитных каникул, еще 74 процента - по истечении собственных программ реструктуризации банков. Кроме того, 66 опрошенных Центробанкам регуляторов сообщили о росте заявок на реструктуризацию кредитов МСП, в том числе из-за того, что многие предприниматели пока не восстановили в полной мере объем своей деятельности на фоне пандемии коронавируса.

В Банке России считают такую меру поддержки населения и бизнеса, как реструктуризация кредитов и займов, по-прежнему актуальной и требующей продления.