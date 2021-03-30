Тимофей Баженов: «Большинство россиян понимает необходимость экологической безопасности»

«Исследование ещё раз подтвердило, что большинство россиян понимает необходимость экологической безопасности и бережливости. Сокращение потребления воды и электричества, правильная сортировка и утилизация отходов — показатель прогрессивного современного общества, к которому мы за последнее время стали значительно ближе», — прокомментировал результаты опроса известный тележурналист, общественник и автор программ о природе Тимофей Баженов.

Согласно данным исследования, 33% граждан отдают ненужную одежду, мебель и бытовые приборы знакомым и друзьям и размещают на специализированных площадках. 27% респондентов сортируют бытовой мусор, 26% экономят воду, 19% берегут электроэнергию.