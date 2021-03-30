Нижегородская область присоединится к международной акции «Сад памяти»

В Нижегородской области высадят более 300 тысяч саженцев ели и сосны в рамках международной акции «Сад памяти». В этом году акция проводится во второй раз и приурочена к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей региона поддержать эту инициативу, отдав дань памяти подвигу павших героев.

- Вклад горьковчан в Великую Победу бесценен. Наш регион оснащал армию военной техникой, был центром формирования воинских частей, принимал раненых в многочисленных госпиталях. Неслучайно в год 75-летия Победы Нижнему Новгороду было присвоено звание «Город трудовой доблести, - отметил Глеб Никитин.

- Ценность акции – еще и в том, что она объединяет две важнейшие миссии – патриотическую и экологическую. Она позволяет привлечь внимание к проблемам восстановления лесов, внести личный вклад в реализацию нацпроекта «Экология», продемонстрировать свою социальную и экологическую ответственность. В Нижегородской области акция пройдет на землях лесного фонда, где уже подобрано 39 лесных участков для посадки сеянцев ели и сосны на общей площади 95 гектаров, - сообщил губернатор Нижегородской области.

Принять участие в акции может каждый. Информация о лесных участках, времени и местах сбора, где планируется проведение акций, размещена на официальном сайте садпамяти2021.рф.

Как сообщалось ранее, на встрече с экологами 7 июля 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу волонтеров о ежегодном проведении международной акции «Сад памяти». Акция предполагает высадку 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны и проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».