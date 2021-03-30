Порошенко: Путину лучше пожимать руку, чем заглядывать в глаза

Петр Порошенко заявил, что Путину лучше жать руку, чем заглядывать ему в глаза Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Экс-президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину лучше жать руку, чем заглядывать ему в глаза в поисках мира.

Так он ответил на выступление депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Максима Бужанского, который упрекнул Порошенко в словах, якобы сказанных в конце телефонных переговоров с Путиным в 2016 году во время обсуждения минских переговоров по Донбассу. Согласно опубликованной записи, Порошенко поздравил президента России с наступающим Днем солидарности трудящихся и закончил беседу фразой "Жму руку. Обнимаю".

- Твердо убежден, что сейчас мы должны объединиться, провести заседание СНБО усилить оборону. Лучше пожимать руки, чем заглядывать в глаза Путину, ища там мира. Его там нет, — заявил Порошенко.

В своем заявлении экс-президент Украины сослался на слова действующего украинского лидера Владимира Зеленского, который во время встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже якобы разглядел в глазах Путина "желание закончить войну".

В декабре 2020 года Петр Порошенко предложил действующий лидеру страны Владимиру Зеленскому "ценой унижения" попытаться закончить войну в Донбассе. Он считает, что для стабилизации обстановки Зеленскому необходимо встать на колени перед российским коллегой Владимиром Путиным.