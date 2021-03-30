В Липецкой области обеспечены жильём 2469 ветеранов Великой Отечественной войны

На сегодняшнем заседании областного совета «Победа», которое прошло под председательством губернатора региона Игоря Артамонова, обсудили вопросы улучшения социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны. Фото: липецкаяобласть.рф

Накануне 75-летнего юбилея Победы по личному распоряжению губернатора области Игоря Артамонова из резервного фонда выделено свыше двадцати миллионов рублей. Эти средства были направлены на единовременные выплаты почти двенадцати тысячам жителей региона: по 7 тысяч рублей выплатили инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, по 2 тысячи рублей – бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда и по 1,5 тысячи рублей – вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

«В этом году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Необходимо усилить информационную и патриотическую работу, особенно среди молодёжи. Наши люди заслужили Победу невероятно высокой ценой. Мы обязаны чтить память героев и пресекать любые попытки переписывания истории», – отметил глава региона Игорь Артамонов.

В Липецкой области на очень высоком уровне организована работа волонтёрских организаций. Проводится постоянная работа по сохранению памяти воинов, которые отдали свои жизни, защищая нашу Родину. На эти цели администрация области выделяет существенные ресурсы. Благодаря этой материальной поддержке добровольцы провели сорок поисковых операций по обнаружению и перезахоронению останков воинов-красноармейцев.

- Сбережение исторической Памяти является чрезвычайно важным делом для нашего будущего. Без этого мы не можем чувствовать уважение самих к себе и почитать других, - убежден глава области Игорь Артамонов.

Но и забота об обеспечении полноценной жизни людей, которые пережили суровые испытания, является серьезным показателем эффективности работы исполнительной власти. В Липецкой области социальной поддержкой обеспечены 8287 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц, членов семей и тружеников тыла, а также свыше двух с половиной тысяч детей войны, которым присвоено звание ветеранов труда Липецкой области. Более 76 миллионов рублей направлено на льготную оплату жилья и коммуналки для 3749 ветеранов. Для 1686 ветеранов предоставляются социальные услуги на дому и в стационарных учреждениях социального обслуживания. Почти две с половиной тысяч ветеранов обеспечены жильём. На эти цели направлено два с половиной миллиарда рублей