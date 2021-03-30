Страны по всему миру выделили около $16 трлн на борьбу с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти стран по всему миру выделили в целом примерно 16 триллионов долларов на борьбу с последствиями распространения коронавирусной инфекции с начала пандемии. Об этом во вторник, 30 марта, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе выступления на видеоконференции, организованной американским Советом по международным отношениям.

- Правительства предприняли исключительные меры, включая финансовые на сумму около 16 триллионов долларов и масштабное вливание ликвидности центральными банками. Без этих скоординированных мер прошлогодний спад мировой экономики был бы как минимум в три раза хуже, - отметила она.

Глава МВФ добавила, что мировой экономике удалось избежать кризиса масштаба Великой депрессии не только благодаря принятию чрезвычайных мер, но и в связи с совместной работой государств по повышению устойчивости банковских систем.