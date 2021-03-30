Мурашко: говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Говорить о третьей волне пандемии коронавирусной инфекции на территории России пока что преждевременно. Об этом во вторник, 30 марта, заявил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко в ходе беседы с журналистами.

Министр отметил, что количество больничных коек для пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, в России сократилось примерно до 120 тысяч.

Ранее о начала третьей волны пандемии коронавируса в РФ заявила заместитель министра здравоохранения страны Татьяна Семенова. Она сообщила, что вторая волна коронавируса захватила начала текущего 2021 года, а о третьей волне позволяют говорить показатель заболеваемости инфекцией.

Тем временем, за последние сутки в России зафиксировали минимальное с 1 октября 2020 года число новых случаев заражения – за один день в стране заболели еще 8 277 человек. Всего с начала пандемии в России зафиксировали 4,53 миллиона инфицированных.