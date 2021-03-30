Мурашко рекомендовал пожилым прививаться "Спутником V", а не "легкой" версией этой вакцины Фото: Shutterstock

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посоветовал пожилым людям прививаться "Спутником V", а не легкой версией этой вакцины под названием "Спутник Лайт".

- Мы увидели, что определенной категории населения достаточно в принципе одной аппликации, иммунитет вырабатывается. Но он будет более короткий. Лица старшего возраста все-таки желательно, чтоб получили классический вариант, - сказал он в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Напомним, 29 марта центра Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт". В ближайшее время экспертная организация Минздрава проведет экспертизу качества препарата, оценит его эффективность и безопасность. После этого эксперты уже примут решение о регистрации вакцины

Как рассказал kp.ru кандидат медицинских наук Николай Крючков, однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" позволит вакцинировать большее количество людей, конечно, при их желании. Он предположил, что эффективность этого препарата составит порядка 60-70%, а, может быть, и 75%.