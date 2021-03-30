В РФ испытания детской вакцины от COVID-19 могут начаться в ближайшие два месяца

В Минздраве РФ сообщили, что испытания вакцины от COVID-19 для детей могут начаться в ближайшие два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции для детей могут начаться в ближайшие два месяца, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

- Буквально на этой неделе обсуждали клинические протоколы для регистрации вакцины для детского возраста, есть особенности, мы к этому готовимся. Я думаю, что мы в ближайшие два месяца готовы будем войти в эти клинические исследования, — заявил Мурашко в эфире Первого канала.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев заявил о необходимости создания вакцины от коронавируса для детей. В научном сообществе по-прежнему придерживаются мнения, что дети часто бывают переносчиками коронавируса, а сами болезнь переносят в легкой форме.Хотя и среди малышей и подростков есть случаи, когда ковид протекает тяжело, вплоть до летального исхода, напомнил врач.