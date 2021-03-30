Спецназ применил гранатомет при штурме дома в Вешках Фото: Предоставлено очевидцами

Сотрудники спецподразделений Росгвардии применили гранатомет во время штурма дома жителя Москвы Владимира Барданова, который забаррикадировался в здании в коттеджном поселке Вешки и ведет огонь по правоохранителям. Об этом во вторник, 30 марта, сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

- Бойцы Росгвардии несколько раз выстрелили из гранатомета по дому, где, предположительно, находится злоумышленник. Огонь из него велся по окнам здания, - говорится в сообщении.

Присутствующие на месте событий очевидцы подтверждают, что слышали стрельбу и взрывы в районе дома.

Напомним, этим утром к Владимиру Барданову пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. Мужчина бросил в правоохранителей гранату, а, когда на место прибыло подкрепление, открыл стрельбу. Попытки задержать его пока не увенчались успехом. В ходе штурма здания был ранен один из спецназовцев, его жизни ничего не угрожает.