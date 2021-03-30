Названа дата и место прощания с лидером группы «Старый приятель» Александром Зарецким Фото: Михаил ФРОЛОВ

Названа дата и место прощания с лидером группы «Старый приятель» Александром Зарецким. Он скончался 29 марта в больнице, так и не придя в сознание после инфаркта. Музыканту было 53 года.

PR-директор группы Елена Скорнякова подтвердила, что прощание состоится 31 марта.

На 9:45 утра намечено отпевание, оно пройдет в Храме Цесаревича Дмитрия на территории Первой Градской Больницы.

В 11:30 состоится прощание в Хованском крематории. А поминки будут организованы в московском клубе «Союз Композиторов».

В память об Александре Зарецком 10 июня в ГлавКлубе состоится концерт группы «Старый приятель». Об этом Пятому каналу cообщила PR-директор группы.

Александр Зарецкий скончался от инфаркта, который стал осложнением после перенесенного коронавируса. Он умер 29 марта, а незадолго до этого, 23 марта, музыкант отметил свой 53-й день рождения.