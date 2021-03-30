ЛНР обвинила Киев в минировании окрестностей города в Донбассе

В ЛНР обвинили Киев в минировании окраины города в Донбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила силовиков Украины в минировании окраин подконтрольного Киеву города Попасная недалеко от линии соприкосновения в Донбассе

- Нами отмечается работа украинских саперов на восточной окраине населенного пункта Попасная, где ранее на выезде из населенного пункта отмечалась установка 100 противотанковых мин ТМ-62, — сообщил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

Он призвал жителей подконтрольных Киеву районов Донбасса быть внимательными, чтобы не подорваться на этих минах.

Днем 30 марта народная милиция Луганской народной республики сообщила, что на Дебальцевском направлении боевики 59-й бригады под командованием полковника Геннадия Шаповалова обстреляли из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) район поселка Лозовое.