Видео извержения вулкана Мерапи в Индонезии появилось в сети Фото: REUTERS

Вулкан Мерапи на острове Ява в Индонезии выбросил горячие облака на расстояние 1,5 километра. Об этом во вторник, 30 марта, пишет издание Antara, ссылаясь на информацию национального Центра исследования геологических катастроф. Видео извержения вулкана Мерапи сегодня опубликовали в сети.

Отмечается, что за несколько часов до этого специалисты зафиксировали по меньшей мере 19 выбросов лавы, которая разлилась на расстояние до одной тысячи метров. Кроме того, в районе вулкана зафиксировали примерно 50 небольших землетрясений и около шести выбросов лавы.

Вулканическое облако представляет собой облако горячего газа, очень быстро передвигающееся по склону вулкана во время извержения. Мелкие частицы пыли и пепла попадают в облако, убивающее все на своем пути. Мерапи является наиболее активным действующим вулканом на территории Индонезии. Каждый семь лет сейсмологи наблюдают крупные извержения Мерапи, а мелкие - около двух раз в год.