Адвокат посоветовала, как обезопасить себя от душевнобольного соседа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Адвокат Сталина Гуревич посоветовала, что делать, если сосед оказался душевнобольным человеком. От подобных соседей никто не застрахован, но есть законные методы, которые позволяют сделать существование более комфортным.

Если появились подозрения, что сосед имеет определенные проблемы со здоровьем, то стоит выяснить, состоит ли человек на учете в диспансере, признан ли дееспособным и осуществляет ли кто-нибудь над ним опеку. О подобных жильцах нужно собрать как можно больше информации.

Если кто-то осуществляет опеку, то стоит поговорить с родственниками беспокойного соседа, попытаться объяснить ситуацию. Возможно, удастся убедить их госпитализировать человека.

Если никого из опекунов найти не удалось, то все разговоры с беспокойным соседом нужно записывать на диктофон. Аудиозапись пригодится если дело дойдет до суда. Если выходки больного попали на видеокамеру, эта запись также будет полезна.

Стоит посетить участкового врача и продемонстрировать видеозапись, свидетельствующую о ненормальном поведении соседа.

- Естественно, нужно обратиться в полицию, а стражи порядка могут выйти с ходатайством о госпитализации человека в психиатрическую лечебницу — правда, они не любят это делать, но имеют право, — рассказала «Ридусу» Сталина Гуревич.

Если стражи порядка просто игнорируют просьбы о помощи, то стоит обратиться в прокуратуру. При этом нужно предоставить подтверждения бездействия полицейских.

- Крайний способ – это госпитализация по решению суда. Для этого пишется заявление на имя главврача психоневрологического диспансера, где наблюдался больной, или же в районный диспансер. К заявлению приложить доказательства невменяемости человека, - заключила юрист.