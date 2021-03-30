Павел Деревянко рассказал, на что тратит свою зарплату Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский актёр театра и кино Павел Деревянко в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, на что он тратит свою заработную плату после съемок.

Актер отметил, что при принятии решения о съемках для него важнее всего интересный и необычный сценарий. Однако летом этого года Деревянко примет участие в съемках второго и третьего сезона «Беспринципных», а также третьего сезона «Дылд». Сниматься в них актер согласился именно ради денег.

- Конечно, это деньги. Я только что купил квартиру, первую в своей жизни. У меня большая сфера моих трат. У меня семья, мама у меня, брат, я строю дом в Таганроге, еще один дом – в Алтае. У меня куча друзей и подруг, которым я просто много чего отдаю. Хочется не думать об этом, не думать о том, что тебе нужно сняться, что нужно поднакопить, чтобы у тебя были деньги. Хочется открыть свое дело, - рассказал Павел Деревянко в беседе с Тиной Канделаки.

Актер отметил, что в настоящее время уже начала открывать свое дело, связанное с производством зубной пасты вместе с друзьями и партнерами. В компании сам Деревянко выступает в качестве соинвестора.