При штурме дома в Вешках спецназ использовал светошумовую гранату, а не гранатомет. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сотрудники спецназа использовали светошумовую гранату, а не гранатомет при штурме дома в Вешках, в котором забаррикадировался и вел стрельбу по правоохранителям москвич Владимир Барданов. Эту информацию во вторник, 30 марта, уточнил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее говорилось, что сотрудники спецподразделений Росгвардии применили гранатомет при штурме коттеджа, однако правоохранители опровергли эти сведения.

- Это был не гранатомет, а светошумовая граната - спецсредство, предназначенное для дезориентации злоумышленника, - сообщил собеседник агентства.

Напомним, сегодня утром в дом к Барданову пришли сотрудники полиции для проведения обысков по делу о незаконном обороте оружия. Мужчина начал оказывать правоохранителя жесткое сопротивление: он бросил в них гранаты, а затем открыл стрельбу. Пока что задержать преступника, забаррикадировавшегося в здании, не удалось. Одного из спецназовцев в ходе операции ранили, однако его жизни ничего не угрожает. На месте работают также сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета, возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно о мытищинском стрелке-миллионере Владимире Барданове, забаррикадировавшимся в собственном доме

Бизнесмен и ЧОПовец имеет богатый арсенал оружия и больше семи часов отстреливался от силовиков. Рассказываем, что известно о мытищинском стрелке Владимире Барданове (подробности)