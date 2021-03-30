Шумное российское судно в Суэцком канале прервало речь президента Египта Фото: REUTERS

Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси пришлось несколько раз прервать свою речь на пресс-конференции из-за громких гудков российского судна «Маршал Василевский», экипаж которого вместе с другими судами ликовал после вестей о разблокировке Суэцкого канала.

Во время почти полуторачасового брифинга на берегу Суэцкого канала египетский президент отвечал на вопросы о разблокировке водной артерии и операции по снятию с мели контейнеровоза, который накануне перегородил канал. В это время проходившие по руслу канала корабли громко гудели, радуясь долгожданной свободе. Президент Египта останавливал свою речь и ждал, пока гудок не закончится.

В самом конце пресс-конференции проходившее по каналу судно «Маршал Василевский» начало сигналить протяжными громкими гудками, постоянно прерывая ответы ас-Сиси.

- Да, мы тоже очень рады, - пошутил египетский президент, публика на берегу в ответ бурно зааплодировала.

Напомним, огромный контейнеровоз Ever Given на прошлой неделе направлялся из Китая в Роттердам и сел на мель посреди Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение остальным судам. Снять корабль с мели удалось только в этот понедельник после шести дней круглосуточной спасательной операции. Еще 140 грузовых судов должны пройти русло Суэцкого канала до полуночи сегодняшнего дня.