Росавиация запретила открывать рейсы в Турцию из 13 городов России Фото: Иван ВИСЛОВ

Из открывающихся в апреле для международного авиасообщения городов России не будет рейсов в Турцию и Великобританию. Об этом во вторник, 30 марта, сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.

В соответствии с постановлением российского правительства, с 1 апреля текущего 2021 года возобновляется международное авиасообщение из 13 российских городов: Белгорода, Барнаула, Калуги, Волгограда, Воронежа, Липецка, Краснодара, Сочи, Оренбурга, Саратова, Нальчика, Тюмени и Южно-Сахалинска.

- Международные авиационные рейсы будут возобновлены из данных городов России, за исключением Великобритании и Турции, - говорится в сообщении АТОР со ссылкой на телеграмму Росавиации, разосланную авиакомпаниям.

В российской Ассоциации туроператоров добавили, что прямые рейсы на территорию Турции весной и летом текущего года возможны из 21 города РФ.