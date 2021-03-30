Пашинян намерен подать в отставку с 20 апреля по 5 мая 2021 года Фото: REUTERS

Глава армянского правительства Никол Пашинян должен формально подать в отставку в период с 20 апреля по 5 мая текущего года. Это необходимо для роспуска законодательного органа и проведения внеочередных парламентских выборов в Армении, который запланированы на 20 июня. Об этом во вторник, 30 марта, сообщил глава аппарата Пашиняна Арсен Торосян.

- Что касается сроков отставки премьер-министра с целью последующего роспуска Национального собрания и проведения досрочных выборов, то Торосян указал период между 20 апреля и 5 мая. Этот срок предусмотрен законом страны, - передает его слова издание Sputnik Армения.

Руководитель аппарата главы кабмина Армении отметил, что предвыборный штаб правящей партии «Гражданский договор» должен возглавить глава министерства территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян. Арсен Торосян подтвердил также, что решение о проведении выборов в парламент является бесповоротным.

Как сообщал сайт kp.ru, Никол Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня 2021 года. Накануне премьер Армении заявил, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента.