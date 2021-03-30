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Коронавирус Covid-1930 марта 2021 21:59

В Германии будут применять вакцину AstraZeneca только для людей старше 60 лет

Для людей моложе 60 лет вакцинацию эти препаратом смогут проводить только после индивидуального анализа рисков
Ксения АНУФРИЕВА
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В Германии будут применять вакцину AstraZeneca только для людей старше 60 лет

Фото: REUTERS

Вакцину от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca с 31 марта текущего года будут применяться в Германии только для лиц старше 60 лет. Об этом во вторник, 30 марта, сообщило издание DPA, ссылаясь на решение конференции при участии главы немецкого министерства здравоохранения Йенса Шпана и его коллег из федеральных земель.

- По решению министров здравоохранения ФРГ и земель, вакцина от коронавируса AstraZeneca будет применяться с завтрашнего дня только для жителей Германии, достигших возраста 60 лет. Для людей моложе 60 лет вакцинацию можно продолжать только после оценки медиков и в случае индивидуального анализа рисков, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, многие европейские государства отказались от вакцинации препаратом AstraZeneca из-за смерти нескольких пациентов после прививки данной вакциной и выявления тромбов. Между тем, представители компании утверждают, что их вакцина совершенно безопасна.

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