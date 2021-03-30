На практическом экзамене на права разрешат использовать машины автошкол и ГИБДД с 1 апреля 2021 Фото: Евгения ГУСЕВА

Кандидаты в водители на практическом экзамене на водительские права смогут использовать как автомобили автошкол, так и Госавтоинспекции после вступления в силу 1 апреля 2021 года нового административного регламента. Об этом во вторник, 30 марта, рассказал глава российской ГИБДД Михаил Черников.

- Они могут использовать или автомобиль Госавтоинспекции, или автомобиль автошколы. Машина обязательно должна быть с левым рулем, и обязательно у нее должны быть установлены дополнительные педали сцепления и педаль тормоза, - сообщи он в интервью на телеканале «Россия-1».

Как сообщал сайт kp.ru, глава МВД России Владимир Колокольцев накануне утвердил новый административный регламент о проведении экзамена на водительские права, который вступит в силу с 1 апреля текущего года. Главное изменением при проведении экзамена станет то, что проверка первоначальных навыков управления машиной на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться больше не будет.