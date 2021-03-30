ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги

Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в матче 32-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги, благодаря чему вышел в плей-офф турнира. Встреча прошла во вторник, 30 марта, в Санкт-Петербурге.

Завершилась сегодняшняя игра со счетом 86:74 в пользу гостей матча. В составе армейцев наилучший результат показал Йоханнес Фойгтман: спортсмен набрал 21 очко. У хозяев матча по итогам игры 24 балла в свой актив записал баскетболист Билли Бэрон.

Московский футбольный клуб ЦСКА, одержав 21 победу в 31 матче регулярного сезона баскетбольной Евролиги, гарантировал себе место в плей-офф Евролиги. А вот «Зенит» потерпел 14-ое поражение при 17 победах в матчах «регулярки».

Напомним, накануне защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс отстранен от игр решением тренерского штаба.