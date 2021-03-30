Le Monde заявила о расколе в Евросоюзе из-за поставок вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разногласия в вопросе поставок российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» привели к настоящему расколу в Европейском союзе и разделению мнений европейских лидеров. Об этом во вторник, 30 марта, пишет издание Le Monde.

В материале газеты говорится, что Европейская комиссия еще не начинала переговоры о заключении контрактов, которые уже начались с некоторыми другими производителями, однако в случае необходимости этот процесс может занять короткое время из политических соображений.

Отмечается, что многие европейские государства, в первую очередь ФРГ, крайне заинтересованы в поставках российской вакцины от коронавирусной инфекции. Упоминается также готовность Австрии начать производство российского препарата на своей земле.

- При этом некоторые другие европейские лидеры выступают против идеи вакцинировать население Европы российской вакциной «Спутник V». Например, в их числи министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, - пишет Le Monde.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что если Евросоюз не будет сообща заказывать российскую вакцину, то ФРГ может самостоятельно начать закупку препарата.

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