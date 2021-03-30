Владимир Путин поговорил с Меркель и Макроном Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поговорил с главой ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин выразил обеспокоенность ситуацией с эскалацией в Донбассе, которая провоцируется украинской стороной. Президент РФ также во время переговоров дал разъяснение Макрону и Меркель по инциденту осужденного блогера Алексея Навального.

Лидеры государств по видеосвязи обсудили перспективы регистрации в российской вакцины против коронавируса "Спутника V" в Евросоюзе.

- В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня, - говорится в сообщении пресс-службы.