Россия сыграла против Словакии. Фото: REUTERS

В словацкой Трнаев завершился третий матч сборной России по футболу в отборочном турнире ЧМ-2022. Наши играли с командой Словакии. Победную серию нашим не удалось продлить после успешных встреч против Мальты и Словении. Команда Станислава Черчесова уступила со счетом 1:2.

Счет в поединке на 38-й минуте открыл Шкриньяр после навеса с углового от Роберта Мака. Первый тайм встречи россияне проиграли со счетом 0:1. Команда Словакии уверенно держала оборону и отбивала атаки россиян долго во втором тайме.

Однако на 71-й минуте поединка после наряженной долгой позиционной атаки наш защитник Марио Фернандес, пришедший в атаку, забил-таки ответный гол!

В конце первого тайма словаки забили гол в ворота россиян. Фото: REUTERS

Но прошло три минуты и Роберт Мак, игравший в свое время за питерский "Зенит", после передачи от еще одного выступавшего за "сине-бело-голубых" игрока Томаша Губочана, забил второй гол Шунину. Мак, схватив мяч, около штрафной "накрутил" финтами защитников соперников. И пробил низом. Легонько и мимо ног игроков нашей обороны.

До конца матча счет не поменялся - Словакия победила со счетом 2:1.

Теперь в отборочном турнире ЧМ-2022 наступил перерыв. Россияне следующий поединок сыграют 1 сентября на своем поле против Хорватии. Летом же предстоят поединки на Евро-2020 - против Бельгии, Финляндии и Дании.