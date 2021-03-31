Олег Тиньков рассказал о борьбе с лейкемией: Пью в день по 20 таблеток

Российский бизнесмен и основатель TCS Group Олег Тиньков рассказал о своем самочувствии и борьбе с лейкемией.

По его словам, после пересадки костного мозга у него прижился донорский материал, а также поменялась группа крови. Однако в его организме продолжается реакция "трансплантат против хозяина".

- Лейкемия, это долгая болезнь, выживаемость, которая у меня мигрировала с 25 до 49-75%, это зависит от доктора и считается на 5 лет! Первые 2 года самые опасные, я пока выжил 9 месяцев - то есть ничего. У меня прижился донор, поменялась группа крови <...> Пью в день по 20 таблеток, и каждые 2 недели хожу на ЕСР - это новый метод борьбы с GvhD(PTnX) при помощи фотофереза при полном переливании крови, - написал Тиньков в посте в Инстаграм.