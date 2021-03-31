В Минздраве изучают возможность вакцинации беременных от коронавируса

Специалисты только начинают заниматься изучением вопроса вакцинации беременных против коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава ведомства рекомендовал всем тем, кто пока планирует беременность, следать првиивку от covid-19.

- В мире только начинается (изучение влияния вакцин от COVID-19 на беременных), в том числе у нас, мы подходим к формату использования вакцины во время беременности. Исследования по репродуктивной токсичности у нас на этих (вакцинных) платформах проведены, - рассказал министр в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.