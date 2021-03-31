Трубоукладчик "Академик Черский" направился в Данию для укладки "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вышло в воды Дании для проведения подготовительных работ перед укладкой газопровода "Северный поток – 2". Об этом журналистам сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что все работы будут проводиться в исключительной экономической зоне Дании. До этого момента судно прибывало в районе Калининградской области, где проходило необходимые испытания.