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Экономика31 марта 2021 1:04

Трубоукладчик "Академик Черский" направился в Данию для укладки "Северного потока - 2"

Ранее судно проводило испытания в районе Калининградской области
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Трубоукладчик "Академик Черский" направился в Данию для укладки "Северного потока - 2"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вышло в воды Дании для проведения подготовительных работ перед укладкой газопровода "Северный поток – 2". Об этом журналистам сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что все работы будут проводиться в исключительной экономической зоне Дании. До этого момента судно прибывало в районе Калининградской области, где проходило необходимые испытания.