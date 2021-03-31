Специалисты проведут посмертную психиатрическую экспертизу мужчине, устроившему стрельбу в Вешках

Открывшему стрельбу при задержании по силовикам в подмосковном поселке Вешки Владимиру Барданову проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

- Скорее всего, в рамках уголовного дела ему будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического состояния, - сообщил ТАСС источник.

При этом объясняется, что такого рода экспертизы обычно помогают установить психологические особенности человека, в том числе установить его мотивы действий, совершенных во время преступления.