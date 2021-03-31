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Происшествия31 марта 2021 1:18

Специалисты проведут посмертную психиатрическую экспертизу мужчине, устроившему стрельбу в Вешках

Такие методы помогают оценить психологическое состояние человека и его действий
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Открывшему стрельбу при задержании по силовикам в подмосковном поселке Вешки Владимиру Барданову проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

- Скорее всего, в рамках уголовного дела ему будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического состояния, - сообщил ТАСС источник.

При этом объясняется, что такого рода экспертизы обычно помогают установить психологические особенности человека, в том числе установить его мотивы действий, совершенных во время преступления.

Криминал