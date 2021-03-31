Джордж Мартин поставит спектакль по мотивам «Игры престолов»

Американский писатель Джордж Мартин, по серии романов которого был снят популярный сериал "Игра престолов", начал работу над театральной постановкой по мотивам своих произведений.

Мартин, как сообщает CNBC, будет писать новый сценарий специально для спектакля. Причем все действия, которые в нем планируется изложить, будут разворачиваться вокруг событий, произошедших за 16 лет до тех, которые были показаны зрителям в начале сериала.

Премьера может состояться на Бродвее, в Австралии или Британии в 2023 году.