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Общество31 марта 2021 5:07

Как не стать жертвой финансовых пирамид, рассказали эксперты

"Оберток" для подобного рода мошенничества существует очень много, предупреждают специалисты
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Получить большие доходы от вклада, купить продукцию или привести других клиентов - это лишь малый список возможных уловок мошенников, которые пытаются заманить доверчивых россиян в финансовую пирамиду. О том, как не попасться на удочку аферистов и не стать жертвой схем обмана, рассказали эксперты.

По словам аналитика финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрия Голубовского, финансовые пирамиды могут маскироваться подо что угодно - под микрофинансовые организации, кооперативы и даже под закрытые паевые инвестиционные фонды - оберток для подобного рода мошенничества существует очень много. Об этом он рассказал "Известиям"

Так, если вам предлагают открыть вклад, то прежде всего стоит обратить внимание на процентную ставку.

- Первое - это то, что она обещает на порядок более высокую доходность, чем в обычных финансовых инструментах. Сейчас ставки по вкладам редко превышают 4–5% в год в каких-то надежных банках. Если вы находите какую-то контору, которая вам предлагает 4–5% в месяц - это уже высокие риски, если больше 10% в месяц - это уже гарантированная потеря денег в очень скором времени, - рассказала эксперт.