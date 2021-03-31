Вильфанд предупредил россиян о весенних заморозках

В предстоящие выходные в европейской части России температура воздуха в ночные часы опустится ниже нуля.

По словам главы Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, отрицательные температуры прогнозируются до отметки - 5 градусов.

- В пятницу будут осадки. Не только меняется характер погоды, но и температура в ночь на пятницу будут в диапазоне от 0 до +5 градусов, а в ночь на субботу около от -3 до +2 градусов, а в ночь на воскресенье - от 0 до -5 градусов, - рассказал синоптик РИА Новости.

Также метеоролог добавил, что 2 апреля прогнозируются дождь и мокрый снег, а на следующий день ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега.