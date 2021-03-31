Роналдо извинился перед матерями фанатов за неудачную стрижку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный бразильский футболист Роналдо, выступавший за сборную Бразилии в девяностые и нулевые, в 2002 году появился на публике с крайне необычной стрижкой. Спустя 19 лет он решился попросить прощения у матерей своих фанатов.

На выбритой голове спортсмена на тот момент "красовалась" всего лишь полукруглая челка. Поклонники сразу же начали копировать его стиль и стриглись, не осознавая всей нелепости прически.

В интервью Sports Illustrated Роналдо вспомнил про эту стрижку. Он назвал ее ужасной и извинился.

- Я прошу прощения у всех матерей, чьи дети сделали такую же стрижку, - заявил футболист.