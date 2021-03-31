Последние новости на утро 31 марта 2021: Стрелявший в Вешках по силовикам мужчина погиб в горящем доме

Стрелявший в Вешках по силовикам мужчина погиб в горящем доме. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Последние новости на утро 31 марта 2021 года. Устроивший стрельбу по силовикам житель коттеджного поселка Вешки Владимир Барданов остался в горящем доме и погиб. Когда в здании вспыхнул пожар, сотрудники правоохранительных органов предложили мужчине сдаться, однако он отказался выходить и остался в горящей части здания. По предварительным данным, стрелявший сам поджег арсенал оружия с боеприпасами, что привело к серьезном пожару, охватившему верхний этаж дома. Специалисты намерены провести экспертизу ДНК для установления личности погибшего, поскольку тело сильно пострадало от огня.

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