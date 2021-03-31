В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса для животных Фото: Мария ЛЕНЦ

В россии зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции для животных. Массовое производство препарата под названием «Карнивак-Ков» может быть запущено уже в апреле этого года. Об этом сообщил замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Как уточнил замглавы ведомства вакцина разработана федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). Савенков отметил, что это первый и единственный в мире профилактический препарат от коронавируса для животных.

Замруководителя Россельхознадзора рассказал, что в клинических испытаниях препарата, которые начались в октябре прошлого года, были задействованы кошки, собаки, норки, песцы, лисы и другие животные.

«Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», - заявил он.

На сегодняшний день ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения вакцины.