Зампостпреда РФ при ООН объяснил отказ России выступать на встрече Совбеза с Байденом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российскому дипломату на недавней встрече постпредов Совбеза Организации Объединенных наций с президентом США Джо Байденом было бы нелогично что-либо говорить из-за недавних событий в двусторонних отношениях России и США. Об этом сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Вы знаете, в контексте, когда нашего посла пригласили в Москву на консультации, мы подумали, что будет не очень логично для нас что-либо говорить, потому что наши отношения с Соединенными Штатами сейчас подвергается глубокому анализу», - сказал зампостпреда.

Полянский отметил, что представители из России были на встрече и были вежливы, однако решили ничего не говорить, «потому что тяжело говорить что-либо на таких встречах в таких ситуациях».

По его словам, зампостпреда Анна Евстигнеева, которая приняла участие на встрече, является весьма высокопоставленный и уважаемый дипломат. Он так де отметил, что приглашение от Вашингтона принять участие в мероприятии пришло в последний момент – накануне дня встречи. Полянский сообщил, что к этому времени у постпреда РФ при ООН Василия Небензи был уже запланирован ряд мероприятий.

Напомним, Байден встретился с постпредами входящих в Совбез ООН государств в четверг, 18 марта. Встреча состоялась в виртуальном формате. Россию на встрече с американским лидером представляла заместитель постпреда.