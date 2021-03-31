После жалоб на «нечеловеческие» условия труда работникам банка раздали фрукты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Менеджеры Goldman Sachs раздали работникам банка, которые жаловались на нечеловеческие условия труда, корзины с фруктами и закусками.

Как передает The Guardian, судя по всему, руководство банка заплатило за фрукты из своих карманов. Сотрудникам понравился неожиданный бонус, но они заявили, что это не идет ни в какое сравнение с льготами, которые предоставили конкуренты своим работникам.

Так Jefferies обеспечили свой младший персонал тренажерами, а инвестиционные банкиры из Credit Suisse получили по 20 тысяч долларов в качестве компенсации за работу с беспрецедентным объемом сделок.

Ранее в марте младшие сотрудники Goldman Sachs, устроившиеся в банк после начала пандемии коронавирусной инфекции, заявили на то, что им приходится работать в среднем по 95 часов в неделю, что значит около 14 часов каждый день без выходных.

Аналитики спят всего по 5 часов в день, и ложатся не раньше трех ночи, а уровень, как отмечается, их тревожности уже «пробивает крышу». Опрошенные сотрудники банка сообщили об ухудшении их отношения с семьей и друзьями, а также о том, что они были вынуждены обратиться за психологической помощью.