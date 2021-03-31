Доктор экономических наук назвал вредные привычки, которые увеличивают траты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доктор экономических наук, заведующий Института социальной политики ВШЭ Сергей Смирнов назвал вредные потребительские привычки, на которые расходуется внушительная часть семейного бюджета.

Умение контролировать свое потребительское поведение позволит существенно сэкономить и избавит от ненужных покупок.

По словам экономиста, дурные привычки проявляются во время похода в магазин.

- Самые вредные – это траты, которые осуществляются по психологическим мотивам. Недаром же выкладка в магазинах у касс наполнена разного рода белибердой: начиная от жвачки, до всяких конфеток и сувенирчиков, - отмечает Сергей Смирнов, доктор экономических наук (НИУ ВШЭ) в беседе с NEWS.ru.

Не менее бесполезные траты – это крупные покупки без острой необходимости. Если у соседа появился новый iPhone, то не нужно спешить приобрести себе такой же, тем более, если ваш телефон предыдущей модели.

Самой вредной привычкой эксперт называет покупки в кредит. Но при условии, что деньги тратятся на товары далеко не первой необходимости.

- Если нет денег на лекарство, а кредит поможет вылечить человека – это один момент. А если кредит на тот же самый iPhone или какой-нибудь гаджет, без которого вы жили до сегодняшнего дня, - это совершенно неразумные траты в кредит, — добавил Смирнов.

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