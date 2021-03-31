27 американских организаций призвали Байдена к конструктивным переговорам с Путиным

Джо Байден Фото: REUTERS

27 американских организаций призвали президента США Джо Байдена перейти к «конструктивным двусторонним переговорам» с российским коллегой Владимиром Путиным, а также раскритиковали высказывания главы Белого дома в адрес российского лидера.

В совместном письме американских организаций, которое приводит газета The Hill, указано, что национальные организации, которые выступают за дипломатию, а также контроль над вооружениями, разоружение и мир, были «глубоко встревожены» недавним обменом мнениями между лидерами двух стран, в арсеналах у которых «находится более 90% ядерных боеголовок мира».

В обращении к главе Белого дома, говорят о необходимости выполнить взятое обязательство, согласно которому дипломатия находится в центре внешней политики страны.

В письме представители организация также просят администрацию Байдена «усиленно вести переговоры» с российским правительством по вопросу ядерного вооружениям. Авторы письма также призывают Байдена к «конструктивным двусторонним переговорам», направленным на устранение угрозы гонки ядерных вооружений.

«Рядовые члены прогрессивной базы Демократической партии не заинтересованы в воинственной внешней политике в отношении Путина или России», - отмечает в письме руководитель организации «Прогрессивные демократы Америки» Алан Мински.

Напомним, ранее Байден заявил, что считает своего президента России «убийцей» и не собирается подбирать выражения в отношении российской власти. Байден снова сообщил о якобы вмешательстве в американские выборы в минувшем 2020 году, обвинив в этом Москву, и сказал, что Путин заплатит за это.