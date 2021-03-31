В Бразилии произвели пилотную партию вакцины от коронавируса «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бразильская компания BTHEK Biotecnologia произвела пилотную партию вакцин против коронавирусной инфекции «Спутник V» разработки российского института Гамалеи. Препарат будет отправлен в Москву для проверки, в том числе в институте Гамалеи, и сертификации. Об этом сообщили в российском посольстве в Бразилии.

Как говорится в сообщении в минувший вторник, 30 марта, посол России Алексей Лабецкий посетил бразильскую компанию BTHEK Biotecnologia, где была только изготовлена пилотная партия компонентов вакцины «Спутник V».

«Лабецкий посетил BTHEK Biotecnologia, где только что изготовлена пилотная партия компонентов вакцины "Спутник V", которая будет отправлена в Москву для сертификации и проверки, в том числе в институте Гамалеи», - говорится в сообщении посольства в Facebook.

BTHEK Biotecnologia входит в компанию União Química, которая является бразильским партнером Российского фонда прямых инвестиций. Производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Бразилии началось 13 января этого года.