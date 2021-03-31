Коммунальщик посоветовала, как защититься от мошенников при проверке счетчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммуналка - одна из излюбленных сфер различных мошенников. Уже много лет у них получается наживаться на проверках электричества, газового оборудования или замене счетчиков.

Директор автономной некоммерческой организации «Центр жилищного просвещения», член Общественной палаты РФ Ольга Аринцева объяснила, как не стать жертвой мошенника во время замены счетчиков.

Она отметила, что недобросовестные люди, которые специализируются на таком обмане, в основном вымогают деньги у пенсионеров и одиноких людей.

-Часто они убеждают жертву, что необходимо провести проверку оборудования или заменить его, хотя можно обойтись без данной процедуры, - говорит Аринцева в беседе с ФАН.

Она посоветовала перед тем, как пусть в квартиру неизвестного человека, проверить документы такого визитера и заглянуть в паспорт счетчика. Там будут указаны даты следующей проверки.

- Если еще не подошел срок, ни о какой поверке не может быть и речи. Скорее всего, жильцу дома пытаются всучить прибор, который уже прошел часть поверочного интервала. Это жульничество, - говорит эксперт.

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