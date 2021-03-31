Всемирный банк «рассекретил» долги других стран перед Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирный банк раскрыл данные о задолженности государств перед другими странами, в том числе и перед Россией. Информация по состоянию о долгах на конец 2019 года размещена на сайте организации.

Согласно приведенным данным, около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 миллиарда долларов по двустороннему займу.

Как уточняется, крупнейшим государственным должником России на тот момент была Белоруссия, которая должна 8,1 миллиарда долларов. При этом в конце прошлого года было подписан договор о предоставлении Минску дополнительно 1 миллиарда долларов.

Кроме того, более 1 миллиарда долларов нашей стране должны Венесуэла, Индия, Бангладеш, Вьетнам и Йемен.

Страны Африки в совокупности должны России 973 миллиона долларов. Должниками на этом континенте стали Мозамбик, Сомали, Мадагаскар, Замбия, Эфиопия, Судан и Танзания. Отмечается, что большинство этих государств взяли кредиты еще во времена СССР. Отдельно в списке находится Египет с долгом 495,5 миллиона долларов.

Как писал сайт kp.ru, Всемирный банк также спрогнозировал рост ВВП России в 2021 году до 2,9 процента. Специалисты учли в отчете быстрое ослабление ограничений, связанных с COVID-19, которые повлияли на экономическую составляющую.