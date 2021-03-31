Российских дачников предупредили о новом штрафе в 2021 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил владельцев загородных участков в России о введении нового штрафа, который вступает в силу уже в этом году.

Как уточнил специалист, в России ужесточились правила разжигания костров на дачных участках. Теперь для этого нужно иметь бочку и сжигать в ней разрешается только сучья и остатки травы. Сжигание мусора, согласно новым правилам, категорически запрещено. Такое нарушение будет подпадать под административную статью.

«Надо иметь отдельное место, бочку, в которой сжигать. Сжигать можно сучья, остатки травы, никаких нарушений в этом нет. Но сжигание мусора категорически запрещено, это будет попадать под административную ответственность», - рассказал председатель Союза дачников Подмосковья в эфире радио «Говорит Москва».

Чаплин уточнил, что разводить костер для пикника можно, однако для это необходимо делать на расстоянии не менее пяти метров от дома.

За нарушение этих правил грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

Напомним, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал о новых законах для садоводов, среди них продление дачной амнистии, налоговый вычет на дачный дом и другое.