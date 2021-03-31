Переболевший коронавирусом Дмитрий Певцов объяснил, почему нужно делать прививку Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дмитрий Певцов – один из тех, кто решил сделать прививку от коронавируса. Народный артист России, актер театра и кино уверен, что только так можно защититься от болезни. Не остановило его и то, что он уже переболел "ковидом".

- Я к вакцинации отношусь очень просто, так же, как нормальный человек, который заболеет какой-либо болезнью, и знает, что есть лекарство от него, должен к этому лекарству относиться, - рассуждает Певцов в беседе с Пятым каналом.

После вакцинации он не столкнулся ни с какими побочными явлениями и теперь недоумевает, почему у людей возникает вопрос: вакцинироваться или нет.

- Я не понимаю, почему возникают вопросы, надо ли прививаться. В России более шести миллионов человек получили прививку, - рассуждает актер.

Он уверен, что сомнения возникают только у тех, кто читает мифы в интернете. Неуверенных и недоверчивых граждан пытаются убедить, что укол от коронавируса как минимум бесполезен, а как максимум — опасен для жизни.

- Мы первые изобрели вакцину! Наши врачи, в конце концов, как и космонавты, оказались первыми. Нет оснований не доверять нашей вакцине «Спутник V», надо прививаться, это нормальная история, - заключил актер.

Он напомнил, что сам болел «ковидом» и никому не пожелал бы пройти подобное. Даже в легкой форме болезнь переносится крайне тяжело.

Ранее о необходимости вакцинироваться заявили Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Они объяснили, что после прививки живут и не боятся заражения.