Роспотребнадзор не исключил роста заболеваемости коронавирусом в России осенью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может быть этой осенью. Такой прогноз дал замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, уточнив, что такое возможно, если россияне не будет соблюдать меры профилактики.

Эксперт указал на то, что сейчас нет оснований говорить о вероятном подъеме заболеваемости коронавирусом этой весной, поскольку на сегодняшний день идет «фаза стабилизации», а также наблюдается тенденция к снижению числа заболевших.

«Минимума весной мы точно не достигнем, потому что и 8 тысяч, и 9 тысяч - это серьезные цифры ежедневно. Я понимаю, что это не декабрь, когда было почти 30 тыс. Но цифры достаточно высоки», - приводит «Интерфакс» слова эпидемиолога, который отметил, что при росте охвата вакцинации, «прогнозы будут более радужные».

Специалист отметил, что если россияне не будут соблюдать меры предосторожности, то сезонный осенний подъем заболеваемости «точно гарантирован».