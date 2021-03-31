В Шереметьево задержали мужчину, угрожающего взрывом из-за просьбы надеть маску Фото: Иван ВИСЛОВ

В московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который стал угрожать взрывом, отказавшись надеть маску на борту самолета, вылетавшего из столицы в Томск.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, инцидент произошел в ночь на среду, 31 марта. Из-за угроз мужчины пассажиров пришлось пересадить на другой самолет, а их багаж прошел дополнительную проверку.

Уточняется, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Дебошир доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, это далеко не первый случай, когда человек на борту отказывается надеть маску. В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» в конце декабря прошлого года пришлось на час задержать вылет самолета, который должен был направиться в Москву. Все произошло из-за пассажирки, которая отказалась надевать защитную маску.